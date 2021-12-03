Реорганизация больниц — шаг вперед или к разрушению?

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Миндаугас Синкявичюс, президент Ассоциации муниципалитетов Литвы, мэр Йонавского района, считает, что второй вариант более вероятен. Предлагается, чтобы более мелкие муниципалитеты объединили медицинские учреждения, сократили объем предоставляемых услуг и обеспечили их предоставление на основе договоров с медицинскими учреждениями в ближайшем более крупном городе, сообщает пресс-служба Литовской социал-демократической партии.

«В той же Йонаве или Пакруойисе не у всех есть свой транспорт. И даже если вы поедете, например, из Пасвалиса в Шяуляй или из Йонавы в Каунас — сколько времени пожилому человеку придется добираться до дома?», — задается вопросом М. Синкявичюс. Кроме того, Министерство здравоохранения по-прежнему угрожает муниципалитетам, которые откажутся изменить систему, что прекратит финансирование медицинских услуг. Другими словами, вы либо сокращаете объем оказываемых услуг и ухудшаете положение населения, либо министерство перестает выделять необходимые средства, и вы будете вынуждены пойти на сокращение. Есть и политические риски: реорганизацию инициируют сверху, однако непопулярные решения предлагают принимать местной власти. Действительно ли разгар пандемии — лучшее время для сокращения количества медицинских услуг и коек в больницах?