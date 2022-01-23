Готовьтесь к неожиданностям

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

С незапамятных времен люди хотели заглянуть в будущее, узнать, к чему готовиться, чего ожидать и чего опасаться. Они наблюдали за облаками и звездами, следили за поведением животных, изучали кофейную гущу, пытаясь обнаружить какие-либо закономерности и таким образом снизить угнетавшую их неуверенность.

Даже сейчас, в XXI веке, данные Google показывают, что в конце каждого года количество поисковых запросов по гороскопам подскакивает в несколько раз. И уже в январе, после обильных праздничных застолий и пообещав с нового года измениться, жители Литвы спешат искать диеты и планировать свои спортивные занятия. К сожалению, опыт показывает, что многие из этих амбициозных годовых целей и планов к февралю уже забываются.

Экономисты также прогнозируют, пытаясь как можно точнее описать наиболее вероятные сценарии будущего. Они отслеживают прошлые тенденции, анализируют опросы населения и бизнеса, измеряют их ожидания, следят за финансовыми рынками, прислушиваются к настроениям и планам мировых лидеров, строят эконометрические модели и многое другое.

Однако случается так, что каждый год их усилия сводят на нет непредсказуемые неизвестные: один год — геополитические конфликты, другой — вирусы и их мутации, третий — экстремальные природные явления, а четвертый — возможно, какие-то невиданные кибератаки.

С каждым годом мы наблюдаем усложнение экономических, социальных, политических и природных процессов, главным следствием которых становится все более сложное для воображения и прогнозирования будущее.

Границы возможностей экономических прогнозов характеризует и тот факт, что год назад почти никто не предсказывал инфляцию, которая есть сейчас. Однако, оглядываясь назад, сегодня можно с очень умным лицом объяснить, по каким причинам это произошло.

Поэтому стоит вспомнить гиперболу известного экономиста Джона Кеннета Гэлбрейта, особенно радующую неэкономистов: единственная функция экономических прогнозов —это повышение престижа астрологии.

Мы, экономисты, конечно, неохотно соглашаемся с этим, поэтому продолжим попытки описать возможные сценарии будущего и их вероятности. То, что мир вступил в новый год, не будет означать внезапных перемен и совершенно новых актуальностей— пандемия, геополитические конфликты и инфляция не живут по Григорианскому календарю. Будут ли эти проблемы снова доминировать и в этом году?

Уже в прошлом году пандемия практически перестала влиять на экономические процессы, это должно продолжиться и в этом году, а заразному, но менее опасному омикрону, похоже, будет уделяться меньше внимания. Быстро снижающиеся цены на энергоносители, высокие инвестиции в производственные мощности и другие факторы через несколько месяцев приведут к снижению годовой инфляции, которой к концу года будет уделяться все меньше внимания.

К сожалению, было бы слишком смело и безответственно предсказывать, что геополитическая напряженность, преследовавшая нас в прошлом году, уйдет в прошлое.

Поэтому хочется пожелать смириться с неопределенностью, быть готовыми к неожиданностям и не переоценивать значения прогнозов. За исключением одного, лично моего, прогноза — наилучшие результаты в 2022 году принесут чтение книг и регулярные занятия спортом. Эта активность наверняка без ущерба заменит просмотр роликов о теориях заговора и участие в малоценных перепалках в соцсетях.

Д-р Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank