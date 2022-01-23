Отопление становится роскошью

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Жители Литвы активно подают заявки на получение компенсации за отопление, сообщает BNS. В Вильнюсе в последнем квартале прошлого года за компенсациями обратились более 19 000 человек – выделено свыше 1,5 млн евро. В ноябре по сравнению с октябрем компенсации увеличились в 4,9 раза, а в декабре по сравнению с ноябрем – в 3 раза. «Естественно, что большие счета за отопление пугают», – признает вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

Финансовое бремя

В Вильнюсе счета жителей за отопление выросли вдвое. Об этом на странице в Facebook написал представитель демократической фракции «Во имя Литвы» Лукас Савицкас.

«С самого начала, еще летом, как только стало ясно, что цены на отопление для населения столицы вырастут, я говорил, что надо искать способы амортизировать это бремя и что оно должно частично распределяться между государственными предприятиями или отчасти покрываться за счет общего бюджета, – отметил депутат. — Правительство не было настроено «заранее» подготовиться к переменам такого уровня. Наспех подготовленный вариант, предложенный правительством, просто разделить сумму на несколько лет кардинально проблему не решает, так как жителям все равно придется заплатить ее из своего кармана».

«Несмотря на то что население уже ощутило тяжелое финансовое бремя, вполне вероятно, что оно будет только увеличиваться, — считает Л.Савицкас. — В частности, появляются новые подробности о том, что Вильнюсским тепловым сетям может не хватать ста миллионов евро для обеспечения отопления. Это означает, что Вильнюсские теплосети будут брать кредиты, и платить проценты по ним придется тем же вильнюсцам. Хуже всего то, что о таких решениях мы узнаем из социальных сетей, СМИ, а не от тех, кто эти решения принимает».

Депутаты фракции попросили министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса объяснить причины таких решений и найти способы справиться с этим кризисом с наименьшими затратами для населения.

Вильнюс может остаться без отопления

В связи с тем, что цены на различные природные ресурсы резко растут, может возникнуть угроза приостановки подачи тепла в Вильнюсе. Об этом в социальной сети сообщил бывший мэр Вильнюса, а ныне член горсовета Артурас Зуокас.

«Вильнюс возвращается в 2000 год. Оказывается, мы только сейчас узнаем, что в Вильнюсе может исчезнуть центральное отопление, потому что управляемой Вильнюсским самоуправлением компании Vilniaus šilumos tinklai (Вильнюсские теплосети) нечем платить за топливо — дорожающий газ. Срочно необходимо занять 100 млн евро, а банки в Литве кредитовать отказываются», — написал экс-мэр.

Город дает гарантию на кредит

Вильнюсский городской совет принял решение о выделении АО Vilniaus šilumos tinklai (Вильнюсским теплосетям) гарантии на кредит в 15 млн евро, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. При необходимости компания может обратиться в банк за кредитом на покупку топлива для производства тепла и горячей воды, а муниципалитет выступит поручителем компании.

«Сейчас цена на газ на рынке находится на рекордно высоком уровне. В декабре Вильнюсские теплосети покупали природный газ почти в семь раз дороже, чем в то же время в предыдущем году. Ситуация действительно экстраординарная, поэтому финансовое положение компании тревожное. Как крупнейший акционер компании муниципалитет ищет способы помочь ему смягчить последствия этого энергетического кризиса. В настоящее время ситуация стабильная, и мы можем заверить жителей Вильнюса, что у них не будет перебоев с теплоснабжением, а муниципальная гарантия обеспечит непрерывность деятельности компании», — отметил заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас.

«В сложной ситуации находятся не только наши потребители, получающие с каждым месяцем растущие счета, но и поставщик тепла, которому приходится справляться с резко растущими ценами на газ и постоянно оперативно реагировать на геополитический кризис энергоресурсов. Цены меняются каждый день, и на данный момент самое главное для нас иметь оборотные средства на закупку газа — только так мы сможем обеспечить бесперебойное производство и подачу тепла и горячей воды, что является жизненно важным для жителей Вильнюса. Мы работаем в аварийном режиме, но он управляем, и мы готовы использовать различные кредитные механизмы и варианты покупки газа. Мы просим наших клиентов понять – в этом сезоне мы все заложники газового кризиса, такая же ситуация и резкий рост цен затронули и жителей других стран», – отмечает генеральный директор AB Vilniaus šilumos tinklai Геримантас Баканас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ