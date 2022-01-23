Сотрудничество в сфере энергетики

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Литва призвала польские компании принять участие в аукционе, который будет объявлен этим летом, по заказу долгосрочных — на 5-10 лет — мощностей Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), сообщает BNS.

Литовские и польские операторы систем передачи в настоящее время обсуждают решения по оптимальному использованию межсетевого соединения и повышению конкурентоспособности поставок по всему Балтийскому региону.

Стороны договорились возобновить работу двусторонней рабочей группы по энергетике под председательством вице-министров. Она сосредоточится на сотрудничестве в области развития ветроэнергетики в море, солнечной и водородной энергетики.