Грозит ли нам «отопительный Армагеддон»?

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Главный экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас заявил, что снижение цен на отопление в Литве было самым быстрым, чем в среднем по ЕС. Об этом он написал в Facebook. По его оценкам, с 2012 года стоимость отопления в Литве снизилась на 54 проц., а средняя заработная плата граждан выросла на 88 проц.

«Снижение цен на отопление, в основном из-за перехода с газа на биотопливо, в Литве было самым быстрым в ЕС (по этой причине цены на отопление в других странах Балтии тоже упали, но в Польше, например, они выросли), а рост доходов населения также является самым быстрым в ЕС. Соответственно, доля расходов домохозяйств на отопление в Литве снизилась с 4,4 процента до менее двух процентов, поэтому, в отличие от 2012 года, отопительный сезон для литовских домохозяйств больше не похож на ожидаемый со страхом Армагеддон», – заявил экономист.

По мнению Ж. Маурицаса, переход на биотопливо улучшил сальдо внешней торговли Литвы и оживил рынок внутреннего потребления, поскольку жители Литвы тратили сэкономленные на отоплении деньги на покупку других товаров или услуг.

Информация «ЛК», СМИ