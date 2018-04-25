Выпущена монета в честь Виленского Гаона

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Председатель Центрального банка Литвы Витас Василяускас представил новую памятную коллекционную монету, посвященную 300-летию со дня рождения Виленского Гаона Элиягу бен Шломо Залмана.

На презентации в Литовской Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса присутствовали вице-министры иностранных дел и культуры Литвы, руководство библиотеки, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Йосеф Леви, дипломаты зарубежных стран, журналисты и общественность.

«Выпуская коллекционную серебряную монету, посвященную 300-летию со дня рождения Вильнюсского Гаона, мы отдаем дань уважения этой одной из самых выдающихся личностей в истории литовского и мирового еврейства, а также ценим вклад еврейской культуры в наследие нашей страны», — сказал председатель правления Банка Литвы.

Монета номиналом 10 евро из серебра 925 пробы весом 23,3 грамма выпущена тиражом 2500 экземпляров. Дизайнер монеты – Виктория Сидерайте-Алон, объединившая символ Литвы «Колюмн» («Гядиминовы столбы») с еврейской менорой. По контуру аверса идет надпись на иврите и литовском «Год Виленского Гаона и истории евреев в Литве». Кроме того, год на монете указан как по Григорианскому календарю, так и по еврейскому летоисчислению. На оборотной стороне позолоченными буквами еврейского алфавита указана аббревиатура имени Виленского Гаона и число 300. По контуру имя Гаона указано на английском и литовском языках.

Имя Виленского Гаона как всемирно знаменитого комментатора Торы и Талмуда прославило Вильнюс как Литовский Иерусалим. Его мощный интеллект и эрудиция создали Вильнюсу репутацию всемирно известного еврейского духовного центра. Образованность и эрудированность стали отличительными чертами литваков.

Информация «ЛК», BNS