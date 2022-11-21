Группа членов Сейма предлагает выделить стрелкам на 3,6 млн евро больше

«Насколько я знаю, президент Гитанас Науседа подписал закон об укреплении Союза стрелков, мы видим явную волю к укреплению Союза стрелков, чтобы он стал опорой общественного участия в обороне государства, и премьер решительно поддерживает укрепление Союза стрелков, и мы согласовали эту поправку», — сказал BNS в пятницу Касчюнас.

Он подчеркнул, что 3,6 млн евро будут выделены в дополнение к нынешним предусмотренным в проекте 7,238 млн евро.

«Хочу подчеркнуть, что эти 3,6 млн евро на 50% увеличивают государственные ассигнования по сравнению с тем, что планировалось», — подчеркнул Касчюнас.

Вместе с лидером КНБО предложение вносят представители разных фракций: консерваторы, «аграрии», представители фракции Либерального движения и «Свободы», социал-демократы, трудовики, всего более 20 членов Сейма.

В начале ноября Сейм принял закон, утверждающий обновленную модель деятельности ЛСС, увеличив его вклад в структуру государственной обороны.

В настоящее время ЛСС насчитывает около 13 тыс. членов. Ожидается, что после вступления в силу изменений и увеличения финансирования организация вырастет до 50 тыс. человек.

Сейм планирует принять бюджет на следующий год во вторник.

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