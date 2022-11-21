Группа членов Сейма предлагает выделить стрелкам на 3,6 млн евро больше

Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма, консерватор Лауринас Касчюнас вместе с группой парламентариев предлагает выделить Литовскому союзу стрелков (ЛСС) дополнительно 3,6 млн евро в бюджете следующего года.
Председатель КНБО Сейма обращает внимание, что это решение увеличивает финансирование ЛСС на 50%, а также подчеркивает, что дополнительное выделение средств согласовано с премьер-министром Ингридой Шимоните.
«Насколько я знаю, президент Гитанас Науседа подписал закон об укреплении Союза стрелков, мы видим явную волю к укреплению Союза стрелков, чтобы он стал опорой общественного участия в обороне государства, и премьер решительно поддерживает укрепление Союза стрелков, и мы согласовали эту поправку», — сказал BNS в пятницу Касчюнас.
Он подчеркнул, что 3,6 млн евро будут выделены в дополнение к нынешним предусмотренным в проекте 7,238 млн евро.
«Хочу подчеркнуть, что эти 3,6 млн евро на 50% увеличивают государственные ассигнования по сравнению с тем, что планировалось», — подчеркнул Касчюнас.
Вместе с лидером КНБО предложение вносят представители разных фракций: консерваторы, «аграрии», представители фракции Либерального движения и «Свободы», социал-демократы, трудовики, всего более 20 членов Сейма.
В начале ноября Сейм принял закон, утверждающий обновленную модель деятельности ЛСС, увеличив его вклад в структуру государственной обороны.
В настоящее время ЛСС насчитывает около 13 тыс. членов. Ожидается, что после вступления в силу изменений и увеличения финансирования организация вырастет до 50 тыс. человек.
Сейм планирует принять бюджет на следующий год во вторник.
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