Либерализация энергорынка в Литве

Начав либерализацию рынка электроэнергии, компании независимых поставщиков нужно было проверить на способность осуществлять свою деятельность. За это отвечали Министерство энергетики, Государственное управление по регулированию энергетики и Государственное управление по защите прав потребителей. Похоже, что проверка не проводилась или была проведена сомнительно.

Возмутительно, что прекратил работу весьма крупный независимый поставщик электроэнергии, количество клиентов и договоров которого превышало 160 тысяч. Интересно, как таким поставщикам Минэнерго и подведомственные ему учреждения вообще дали возможность стать поставщиком энергии. Были ли поставщики проверены и лицензированы чиновниками, заседающими в Министерстве энергетики?

Меня возмущает, что халатная работа Министерства энергетики и других подведомственных ему органов по реализации процесса либерализации энергетики в Литве наносит ущерб людям, которые и так из-за рекордной инфляции еле сводят концы с концами. По данным Департамента статистики, в сентябре этого года в Литве зафиксирована инфляция в 24,1 процента. Дорожает все, включая продукты питания и электричество. Между тем наказание жителей за вовремя не сделанный выбор поставщика электроэнергии загонит их в долги или вынудит стать экономическими эмигрантами за границей.

Видя равнодушие литовских учреждений и чиновников к тому, чтобы жители Литвы не платили за электроэнергию на четверть больше, я уже не в первый раз обращаюсь в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, не нарушаются ли права наших жителей и обоснованно ли наказывать людей финансово только за то, что они не выбрали независимого поставщика электроэнергии, когда контроль над такими поставщиками осуществлялся хаотично и небрежно.

В защиту прав жителей Литвы, вынужденных платить штрафы за невыполнение обязательства по выбору независимого поставщика электроэнергии, я обратился к комиссару по энергетике Кадри Симсон, отвечающей в Европейском союзе за энергетические вопросы. В ответе уполномоченного утверждается, что потребители имеют право свободно покупать электроэнергию у выбранного поставщика, а цена на электроэнергию зависит от либерализованного энергетического рынка.

На основании этой информации можно сделать вывод, что литовцам приходится платить огромные цены за электроэнергию не только из-за кризиса энергоресурсов, но еще и потому, что литовские учреждения не смогли (а может, и не собирались?) заставить поставщиков электроэнергии конкурировать. Естественно, что только конкурирующие друг с другом за потребителей поставщики электроэнергии будут стараться предоставить как можно более низкую цену на электроэнергию, предложить качественное обслуживание или другие исключительные условия. Между тем необдуманный процесс либерализации рынка электроэнергии в Литве, похоже, до сих пор не оправдался, поскольку не достиг основных целей — разрушения монополии и развития конкуренции между независимыми поставщиками электроэнергии, чтобы последние предлагали потребителям наиболее привлекательные цены на электроэнергию. Таким образом, сложилась плачевная ситуация, когда жителям Литвы, особенно малоимущим, уже приходится выбирать, оплачивать счета или покупать необходимые продукты питания. В своем ответе еврокомиссар также подчеркивает, что государства-члены могут регулировать цены на электроэнергию, когда домохозяйства сталкиваются с бедностью и не могут позволить себе электричество.

И все-таки на насущный вопрос, не нарушает ли хаотично осуществляемый в Литве процесс либерализации рынка электроэнергии положения законодательства ЕС, еврокомиссар так и не дала мне конкретного ответа. Поэтому я вынужден обратиться к ней повторно — и буду обращаться до тех пор, пока всем жителям Литвы не будет дан четкий ответ, допускает ли законодательство ЕС такую ​​дискриминацию потребителей электроэнергии и наценку в размере 25% на и без того дорогую электроэнергию.

Однако Европейская комиссия — это только конечная остановка. Наступит ли день, когда наши органы местного самоуправления, наконец, начнут бороться за своих граждан и воспользуются возможностью регулировать цены на электроэнергию? Я надеюсь, что мы не скатимся в Средневековье, когда семьи или пожилые люди будут вынуждены использовать керосиновые лампы или свечи.

Бронис Ропе, европарламентарий