Грядет подорожание продуктов питания

Фото BNS/ Вигинтаса Скарайтиса

В декабре большинство переработчиков переписали договоры с покупателями и торговыми сетями. В новых документах предусмотрен значительный рост цен, который на ценниках в магазинах будет виден в конце января – в феврале, когда вступят в силу новые договоры, сообщают литовские СМИ. Например, говядина до конца года может подорожать на 40-50%, свинина на 15-20%.

Однако торговцы боятся не только этого подорожания и связанного с ним снижения потребления, но и Польши, которая на полгода снизила НДС на продукты питания. Это может стать поводом для прихода этой страны на наш рынок. Причины роста цен – увеличившиеся затраты на энергоносители, повышение зарплат, рост закупочных цен на сырье.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ