ГСО: необходимо как можно скорее обеспечить бойкот электричества с БелАЭС

«Что касается решения Европейского совета, то мы планируем предложить Комиссии, что именно наша методика и позволяет обеспечить, чтобы электричество с небезопасных электростанций, действующих по соседству с ЕС, не попадало на наши рынки. И методика об этом вполне четко говорит, так как (предлагается) ограничить объемы электроэнергии на столько, сколько ее может попасть межсоединения Эстонии, Латвии, в таком объеме», — прокомментировал журналистам министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Он напомнил, что на этой неделе три страны Балтии и ЕК намерены обсудать эту новую, предлагаемую Литвой методику.

«Методика уже выслана нашим соседям, на этой неделе организуется встреча в формате BEMIP с участием ЕК, Литвы, Латвии, Эстонии. Мы ожидаем прогресса в этой сфере», — сказал министр.

Комментируя испытания в изолированном режиме, Д. Крейвис сказал, что во время своей поездки в Польшу на прошлой неделе получил заверения коллег в помощи этому процессу.

«Следующий вопрос — испытания действия в независимом режиме или ускоренная синхронизация — как раз в конце прошлой недели довелось быть в Польше, с должностными лицами, министрами этой страны обсуждалась возможность это сделать, мы получили полную поддержку, поэтому надеемся, что сможем своевременно технически подготовиться и провести этот пункт в жизнь», — сказал министр.

Со ссылкой на данные оператора передающей системы Litgrid Д. Крейвис говорил, что Литва через Латвию покупает выработанную на БелАЭС электроэнергию и заплатит за нее в течение года около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет вестись в такой же объеме.

Литва утверждает, что выработанная в прошлом году тремя странами Балтии, однако подтвержденная только Латвией и Эстонией в одностороннем порядке методика торговли с третьими странами не предотвращает попадание белорусского электричества в страны Балтии. Поэтому Литва методику не подтвердила и предлагает новую.