Гутерриш призвал отказаться от санкций по всему миру в период пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привлек внимание к необходимости отказаться от применения санкций, способных подорвать усилия государств в борьбе с пандемией и осложнить социально-экономическую ситуацию, сообщает ТАСС.

«Когда появился коронавирус и стали понятны трагические последствия пандемии по всему миру, гуманитарные последствия в том числе, я призвал к отказу от санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на пандемию и решать социально-экономические проблемы, связанные с распространением коронавируса, — напомнил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос об ужесточении блокады Кубы со стороны США в период пандемии. — Эта позиция относится ко всем ситуациям по всему миру, где существует подобный риск».

В свою очередь российский министр обратил внимание на системную проблему, связанную с американской блокадой Кубы. «На эту тему Генеральная ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию, отражающую политику ООН по данному вопросу, — отметил он. — Документ неизменно одобряется подавляющим большинством голосов. Лишь две-три страны вместе с США его не поддерживают, все остальные голосуют за».

В упомянутой резолюции осуждается экономическое, торговое и финансовое эмбарго США против Кубы, а также содержится требование его отмены и нормализации кубинско-американских отношений.