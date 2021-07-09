И. Шимоните: инвестиции в Калининградскую АЭС противоречили бы политике ЕС

«Я оцениваю это как информацию, появившуюся в СМИ. Если возникает такая станция, то давайте зададим себе вопрос, где рынок для электроэнергии с такой станции. Сейчас я такого рынка не могу придумать, имея в виду, что как мы, так и Польская Республика очень интенсивно сотрудничаем в вопросе перемычек и проектов синхронизации, и ни одно из государств не настроено повышать поток электроэнергии из третьих стран, с электростанций, в безопасности которых мы сомневаемся», – заявила на пресс-конференции И. Шимоните.

По ее словам, если и не будет больших сомнений в безопасности, возник бы вопрос в том, насколько это соответствует «зеленому» курсу ЕС.

«Мы прекрасно знаем, что в ЕС выбросы CO2 облагаются налогами, идет движение к нейтральной по отношению к климату экономике, между тем, импортировать продукцию, которая абсолютно избегает целей этой политики и связанных с этим расходов было бы просто неразумно», – сказала премьер.

В понедельник министр энергетики Дайнюс Крейвис в интервью BNS в обратил внимание, что ответственные за энергетику польские должностные лица, включая недавно посетившего Литву уполномоченного польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, придерживаются позиции, что после синхронизации ни в странах Балтии, ни в Польше не должно быть электроэнергии из третьих стран.

Польский портал Polytiki Inside в понедельник сообщил, что В. Орбан и З. Солёж-Жак хотят строить АЭС в Калининграде — предприятие польского предпринимателя Ze Pak якобы интересуется возможностью купить акции проекта Балтийской АЭС, который был заморожен в 2013 году.

В сообщении говорится, что З. Солёж-Жак обсуждал этот вопрос с премьером Польши Матеушем Моравецким и министром государственного имущества Яцеком Сасиным.

Как сообщается, партнером Ze Pak в этом проекте должно стать венгерское энергетическое предприятие MVM.

Проект Балтийской АЭС в Калининграде был остановлен в 2013 году, поскольку желание покупать выработанную на этой станции электроэнергию не изъявили ни Польша, ни Литва.