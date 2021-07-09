В аптеках Германии начали продавать медицинский каннабис

В Германии 7 июля начали продажу в аптеках каннабиса в медицинских целях. Цена — 4,30 евро за грамм. Об этом сообщает DW.
Теперь немецкие аптеки могут получать для пациентов коноплю в качестве, которая соответствует установленным для медицинских препаратов нормам, от Федерального института лекарств и изделий медицинского назначения (BfArM) через портал cannabisagentur.de.
Отмечается, что выращиванием конопли в Германии занимаются три компании по поручению Агентства по каннабису, расположенному в институте BfArM. Однако поставки растения из-за границы будут продолжаться.
Агентство по каннабису было создано для контроля за его производством в медицинских целях в 2017 году, когда в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лекарственного средства.korrespondent.net