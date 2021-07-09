В аптеках Германии начали продавать медицинский каннабис

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В Германии 7 июля начали продажу в аптеках каннабиса в медицинских целях. Цена — 4,30 евро за грамм. Об этом сообщает DW.

Теперь немецкие аптеки могут получать для пациентов коноплю в качестве, которая соответствует установленным для медицинских препаратов нормам, от Федерального института лекарств и изделий медицинского назначения (BfArM) через портал cannabisagentur.de.