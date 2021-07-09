Венгрия запрещает ЛГБТ-активистам посещать школы

Лидер правых выступал в тот день, когда новый закон вступил в силу. Он запрещает школам использовать материалы, которые рассматриваются как пропагандирующие гомосексуализм и смену пола, и говорит, что лицам младше 18 лет нельзя показывать порнографический контент.

В нем также предлагается составить список групп, которым разрешено проводить занятия по половому воспитанию в школах.

Исполнительный директор Европейского союза Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию-члена ЕС в среду, что она должна отменить законодательство или столкнуться с полной силой законодательства ЕС.

Но Орбан сказал, что только Венгрия имеет право решать, как следует воспитывать и обучать детей.

Закон, который, по мнению критиков, ошибочно смешивает педофилию с проблемами ЛГБТ+, вызвал протесты в Венгрии. Правозащитные группы призвали партию Орбана «Фидес» отозвать законопроект. Европейская комиссия начала расследование по этому поводу.

– Европейский парламент и Европейская комиссия хотят, чтобы мы пустили активистов и организации ЛГБТК в детские сады и школы. Венгрия этого не хочет, – заявил Орбан на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, речь идет о национальном суверенитете.

– Здесь брюссельским бюрократам вообще нет никакого дела, что бы они ни делали, мы не допустим ЛГБТК-активистов к нашим детям.

Орбан, который находится у власти с 2010 года и в следующем году столкнется с потенциально жесткой предвыборной борьбой, становится все более радикальным в отношении социальной политики в самопровозглашенной борьбе за защиту того, что он называет традиционными христианскими ценностями, от западного либерализма.

Оппозиционная партия «Йоббик» также поддержала законопроект в парламенте.

В четверг НПО «Международная амнистия» запустило огромный радужный воздушный шар в форме сердца над зданием парламента Венгрии в знак протеста против закона.

– Его [Орбана] цель – стереть представителей ЛГБТ из общественной сферы, – заявил журналистам Дэвид Виг, директор венгерской организации Amnesty International.

Он сказал, что они не будут соблюдать новый закон и менять свои образовательные программы.