И. Шимоните о продлении карантина: кажется, в этом не должно быть необходимости

По ее словам, если в начале следующей неделе ПКЭС решит, что карантин продолжать не следует, отдельные положения или рекомендации будут перенесены в другие правовые акты.

Говоря о мутациях, премьер сказала, что мутировавший коронавирус быстро распространяется в Соединенном Королевстве, с которым Литву связывают «тесные личные связи».

«Вероятно очень много семей, у которых есть уехавшие родственники, которые, возможно хотели бы приехать, или они сами хотели бы посетить их. Нет несуществующих рисков, поэтому все равно следует соблюдать правила безопасности, будет ли карантинный режим или его не будет», – пояснила премьер.

Она также сказала, что с окончанием карантина литовский паспорт возможностей, скорее всего, утратит смысл.

«Но это не означает, что все должны ждать конца карантина и перестать прививаться. Если эпидемиологическая ситуация ухудшиться, придется вернуться ко всем эпидемиологическим ограничениям со всеми паспортами возможностей», – сказала И. Шимоните.

По данным Департамента статистики, в Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 42,6% населения.

В данный момент в стране декларировано 54 тыс. 804 болеющих коронавирусом, однако статистических таких 3321 человек. В больницах на лечении находятся 316 пациентов с COVID-19.