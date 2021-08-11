И. Шимоните: правительство обеспечит прозрачность строительства барьера с Беларусью

«И я могу гарантировать, что правительство со своей стороны обеспечит абсолютно всю прозрачность, какая необходима в таком проекте», — добавила она.

Правительство во вторник направило в сейм проект нового закона о возведении заграждений на границе с Беларусью.

Оппозиционные «аграрии» во вторник сообщили, что не поддержать проект, так как там «много недостатков, которые снижают прозрачность проекта».

На внеочередной сессии также будет рассмотрено предложение о наделении военных большими полномочиями в случае экстремальной ситуации, когда масштаб события быстро увеличивается и необходимо избежать угрозы спокойствию общества.

Данный закон был инициирован, чтобы урегулировать миграционный кризис.

Премьер отметила, что основная задача армии — помочь пограничникам, поэтому привлечение армии не означает эскалации ситуации, ведь армия не получает боевых задач. Однако она отметила, что «не может отвечать за другую сторону, которая, увы, сложно предсказуема».

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.