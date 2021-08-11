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В Эстонии запустили государственное приложение для смартфонов с прогнозом погоды

Фото из открытых источников

Получать самую оперативную и актуальную информацию о погоде теперь можно из первого в Эстонии государственного приложения о погоде ILM+.

Созданное Агентством по окружающей среде новое мобильное приложение прямо на экране смарт-устройства пользователя отображает как прогноз погоды по местоположению, так и мгновенные оповещения об опасных погодных явлениях, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды

Кроме того, любители-метеорологи могут прямо через приложение отправлять свои собственные результаты наблюдений.

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Приложение ILM+ доступно на эстонском, английском и русском языках.  Его можно загрузить в магазинах Google и Apple. 
Стоимость разработки приложения составила примерно 55 000 евро и финансировалось Фондом сплочения Европейского союза.

freecity.lv

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