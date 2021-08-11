В Эстонии запустили государственное приложение для смартфонов с прогнозом погоды

Получать самую оперативную и актуальную информацию о погоде теперь можно из первого в Эстонии государственного приложения о погоде ILM+.
Созданное Агентством по окружающей среде новое мобильное приложение прямо на экране смарт-устройства пользователя отображает как прогноз погоды по местоположению, так и мгновенные оповещения об опасных погодных явлениях, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды
Кроме того, любители-метеорологи могут прямо через приложение отправлять свои собственные результаты наблюдений.
Приложение ILM+ доступно на эстонском, английском и русском языках. Его можно загрузить в магазинах Google и Apple.
Стоимость разработки приложения составила примерно 55 000 евро и финансировалось Фондом сплочения Европейского союза.