В Эстонии запустили государственное приложение для смартфонов с прогнозом погоды

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Получать самую оперативную и актуальную информацию о погоде теперь можно из первого в Эстонии государственного приложения о погоде ILM+.

Созданное Агентством по окружающей среде новое мобильное приложение прямо на экране смарт-устройства пользователя отображает как прогноз погоды по местоположению, так и мгновенные оповещения об опасных погодных явлениях, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды

Кроме того, любители-метеорологи могут прямо через приложение отправлять свои собственные результаты наблюдений.