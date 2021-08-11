В США могут ввести ограничения на въезд для невакцинированных иностранцев

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Власти США не исключают возможность введения требования о том, чтобы въезжающие в страну иностранцы были вакцинированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

«Администрация, конечно, понимает важность международных поездок. Учитывая нынешнюю ситуацию, США сохранят существующие ограничения на поездки на данном этапе», — сказал Зинтс. Однако, по словам чиновника, рабочие группы в администрации разрабатывают планы того, как «безопасным образом» отменить ограничения на поездки. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски, также присутствовавшая на брифинге, отметила, что суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю увеличился в стране в среднем на 43%, количество госпитализаций — на 41%, число летальных исходов — более чем на 39%. По прогнозам ЦКПЗ, к концу августа общее число жителей США, умерших от последствий коронавируса, достигнет 624 000.