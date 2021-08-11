Строительство забора на границе с Беларусью признано проектом государственной важности

Из-за наплыва нелегальных мигрантов государство возведет заграждение на границе с Беларусью – сейм Литвы во вторник признал это строительство проектом особой государственной важности, к нему разрешено применять определенные исключения при проведении государственных закупок.
Парламент во вторник 80 голосами «за», при двух голосах «против» и двух воздержавшихся принял специальный инициированный правительством Закон об оборудовании физического барьера у внешней границы Европейского союза с Беларусью.
Представляя его, министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что отсутствие в течение 30 лет прочной, надежной границы с управляемой диктатором Беларусью непонятно.
«Нужно оборудовать прочную, надежную границу с Беларусью, и сделать это как можно скорее», – подчеркнула министр.
По ее словам, принятый закон позволит сократить сроки строительства заграждения на границе наполовину.
Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойное заграждение – из колючей проволоки типа концертина и еще проволочный забор.
По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро.