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Строительство забора на границе с Беларусью признано проектом государственной важности

Фото kam.lt

Из-за наплыва нелегальных мигрантов государство возведет заграждение на границе с Беларусью – сейм Литвы во вторник признал это строительство проектом особой государственной важности, к нему разрешено применять определенные исключения при проведении государственных закупок. 

Парламент во вторник 80 голосами «за», при двух голосах «против» и двух воздержавшихся принял специальный инициированный правительством Закон об оборудовании физического барьера у внешней границы Европейского союза с Беларусью. 

Представляя его, министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что отсутствие в течение 30 лет прочной, надежной границы с управляемой диктатором Беларусью непонятно. 

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«Нужно оборудовать прочную, надежную границу с Беларусью, и сделать это как можно скорее», – подчеркнула министр. 

По ее словам, принятый закон позволит сократить сроки строительства заграждения на границе наполовину. 

Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойное заграждение – из колючей проволоки типа концертина и еще проволочный забор. 

По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро. 

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