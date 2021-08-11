Строительство забора на границе с Беларусью признано проектом государственной важности

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Из-за наплыва нелегальных мигрантов государство возведет заграждение на границе с Беларусью – сейм Литвы во вторник признал это строительство проектом особой государственной важности, к нему разрешено применять определенные исключения при проведении государственных закупок.

Парламент во вторник 80 голосами «за», при двух голосах «против» и двух воздержавшихся принял специальный инициированный правительством Закон об оборудовании физического барьера у внешней границы Европейского союза с Беларусью.

Представляя его, министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что отсутствие в течение 30 лет прочной, надежной границы с управляемой диктатором Беларусью непонятно.