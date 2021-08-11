В ЕС заявили, что ждут от Лукашенко диалога с собственным народом

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Евросоюз воспринимает не слова президента Беларуси Александра Лукашенко с предложениями диалога с Западом, а только его дела, и считает, что диалог необходимо вести с белорусским народом. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, комментируя адресованное странам Запада предложение белорусского лидера сесть за стол переговоров.

«В результате сфальсифицированных выборов в прошлом августе и продолжающихся с тех пор репрессий против собственного народа Александр Лукашенко утратил демократическую легитимность», — утверждал Стано. «В расчет теперь принимается не то, что он говорит, а то, что делает, — отметил представитель главы внешнеполитической службы ЕС. — Его главная задача сейчас — прекратить грубые репрессии и начать разговаривать со своим народом, запустить общенациональный инклюзивный диалог, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса, а также организовать свободные и справедливые выборы в соответствии с международными обязательствами Беларуси, чтобы народ этой страны мог принять решение, кто станет ее будущим лидером».

В понедельник Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности, в частности, предложил Западу сесть за стол переговоров, а также заявил, что может скоро уйти с президентского поста.