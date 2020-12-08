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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

И. Шимоните представит сейму программу нового правительства

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Назначенная премьером Литвы Ингрида Шимоните во вторник представит сейму программу нового, 18-го правительства страны.

«Мы выделили основные приоритеты прогресса нашей страны, которые помогут достичь коренного перелома, укрепят нашу страну и ее людей, сделают нас устойчивее к всевозможным угрозам, неважно, кризис ли это в сфере здравоохранения, изменения климата или иные неопределенные влияния», — говорится в преамбуле документа. 

В документе указано, что приоритетом правительства в краткосрочной перспективе, несомненно, будет эффективное управление ситуацией с COVID-19, однако для этого выработан отдельный тактических план действий, поэтому в программе борьба с инфекцией не оговаривается. 

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Программу правительство начинает с сектора образования, здесь подчеркивается возможность одинакового старта для всех. 

Новое правительство обещает обеспечить педагогам, научным работникам рост заработной платы. Для учителей в 2024 году она должна составить 130% средней зарплаты, для академических работников — не менее 150%. 

Планируется улучить ситуацию одиноких пенсионеров: ввести вместо пенсии вдовы/вдовца пенсии одиноких лиц пенсионного возраста. Их размер должен составлять не менее 11% срелней пенсии по старости (при наличии необходимого стажа) в месяц. 

Правительство намерено снизить уровень риска бедности к 2024 годы до 17%, сейчас он составляет 20,6%.

За четыре года планируется отменить все налоговые льготы для использования ископаемого топлива и полностью отказаться от применения угля и нефтепродуктов в тепловом секторе. 

Намечается также поощрить волну реновации — ежегодно реновировать 1000 многоквартирных домов. 

Во внешней политике подчеркивается помощь и поддержка всем, кто борется за свободу — в любой стране мира. 

В программе содержится обещание деполитизировать дипломатическую службу, отменив возможность министра присваивать дипломатический ранг лицам, попавшим в МИД не в конкурсном порядке. 

После утверждения в сейме программы правительства ее рассмотрят парламентские фракции и комитеты. Они должны представить свои выводы в течение десяти дней. 

Новое правительство получает полномочия после того, как сейм большинством голосов участвующих в заседании парламенитариев утверждает его программу и новые министры дают присягу. 

Если сейм два раза подряд не утверждает программу правительства, оно должно уйти в отставку. 

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