И. Шимоните представит сейму программу нового правительства

Программу правительство начинает с сектора образования, здесь подчеркивается возможность одинакового старта для всех.

Новое правительство обещает обеспечить педагогам, научным работникам рост заработной платы. Для учителей в 2024 году она должна составить 130% средней зарплаты, для академических работников — не менее 150%.

Планируется улучить ситуацию одиноких пенсионеров: ввести вместо пенсии вдовы/вдовца пенсии одиноких лиц пенсионного возраста. Их размер должен составлять не менее 11% срелней пенсии по старости (при наличии необходимого стажа) в месяц.

Правительство намерено снизить уровень риска бедности к 2024 годы до 17%, сейчас он составляет 20,6%.

За четыре года планируется отменить все налоговые льготы для использования ископаемого топлива и полностью отказаться от применения угля и нефтепродуктов в тепловом секторе.

Намечается также поощрить волну реновации — ежегодно реновировать 1000 многоквартирных домов.

Во внешней политике подчеркивается помощь и поддержка всем, кто борется за свободу — в любой стране мира.

В программе содержится обещание деполитизировать дипломатическую службу, отменив возможность министра присваивать дипломатический ранг лицам, попавшим в МИД не в конкурсном порядке.

После утверждения в сейме программы правительства ее рассмотрят парламентские фракции и комитеты. Они должны представить свои выводы в течение десяти дней.

Новое правительство получает полномочия после того, как сейм большинством голосов участвующих в заседании парламенитариев утверждает его программу и новые министры дают присягу.

Если сейм два раза подряд не утверждает программу правительства, оно должно уйти в отставку.