В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

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Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает РИА Новости.

Сейчас прибывающие заграничные гости обязательно должны провести на самоизоляции две недели. В этот период — никаких свадеб, похорон, шопинга, свиданий или встреч.

Правительство предлагает сократить время карантина для иностранцев, которые прилетают со справкой об отрицательном анализе на коронавирус. Также приезжим придется заполнить специальную форму, рассказав о состоянии здоровья.