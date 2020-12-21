И. Шимоните примет участие в заседании Балтийского совета министров

Nuotrauka BFL

В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните примет участие в заседании Совета министров Балтийских стран, проводимом удаленным способом.

«Цель этой встречи – обобщить результаты сотрудничества правительств 2020 году, назвать стратегические и практические цели на будущее», – сказала BNS пресс-секретарь премьера Раса Якилайтене.

Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии также обсудят сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта, внедрения цифровых технологий, «зеленой» энергетики и прочие вопросы.

Это будет первое заседание Совета министров Балтийских стран после того как И. Шимоните стала премьер-министром Литвы.