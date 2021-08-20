И. Удовицкий: в случае остановки экспорта «Беларуськалия» надеемся на помощь правительства

«Скорее всего, в данном случае этот поток грузов останется в России или частично переместится в Латвию, грузы не будет получать не только BKT, но и железные дороги, и Клайпедский порт», – добавил крупнейших владелец BKT.

Он сказал, что не хочет делать прогнозы, прекратится ли транзит белорусских калийных удобрений через Клайпеду с декабря или, возможно, раньше.

«До декабря еще много времени. Я бы не хотел делать прогнозы, пока грузы движутся транзитом в рабочем режиме», – говорится в комментарии И. Удовицкого для BNS.

По словам акционера BKT, за шесть месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года объемы погрузок на терминале выросли примерно на 700 тыс. тонн.

«Порт объявил, что общий грузооборот сократился на 0,3%. Таким образом, калийный транзит практически полностью компенсировал общий спад погрузок порта по всем остальным грузам», – утверждает он.

На вопрос о возможности «Беларуськалия» экспортировать удобрения через северные порты России, как утверждает Минск, И. Удовицкий ответил: «При определенных условиях весь калийный транзит может быть направлен в российские порты».

Литовский министр транспорта Марюс Скуодис на прошлой неделе сказал, что продукцию «Беларуськалия» перестанет транспортироваться через Литву с декабря, когда вступят в силу санкции США для Минска. По его словам, вполне вероятно, что банки не будут принимать расчеты за услуги в Литве и в евро, и в долларах.

В прошлом году BKT отгрузил 10,9 млн тонн насыпных грузов, в этом году планируется отгрузить около 11 млн тонн. Удобрения «Беларуськалия» составляют 98% всех погрузок. И. Удовицкий ранее говорил BNS, что BKT готов грузить 15-16 млн тонн удобрений в год, однако такие погрузки ожидались не ранее 2024-2025 годов.

BKT в 2020 году получил 90,8 млн евро выручки – столько же, сколько и в 2019 году (90,5 млн евро), из них 58 млн евро были доходы от погрузочных работ. Предприятие заработало 15,9 млн евро чистой прибыли (18,7 млн евро), в прошлом году оно выплатило акционерам 13,4 млн евро дивидендов.

И. Удовицкий с ноября прошлого года напрямую контролирует 5% акций BKT, остальные 65% акций он контролирует через зарегистрированное в Латвии свое предприятие Fortis Asset Management. Еще 30% акций BKT принадлежит «Беларуськалию».