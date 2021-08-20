«Талибан» объявил новое название Афганистана

Фото wikipedia.org

Радикальное движение «Талибан» в четверг, 19 августа, провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.

Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.

Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение «не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами».