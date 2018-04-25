ИАЭС будет искать того, кто предложит способ демонтажа реактора за 24 млн евро

Не действующая с 2010 года и снимаемая с эксплуатации Игналинская АЭС (ИАЭС) займется поиском того, кто за предварительную стоимость в 24,2 млн евро предложит способ и спроектирует демонтаж двух действовавших на станции атомных реакторов.

Ректоры советского типа РБМК, бывшие на момент установки в начале восьмидесятых годов самыми мощными в мире, пока еще никто не демонтировал, поэтому для Литвы это особый проект.

«Это основной проект демонтажа реакторов. То, что происходило до сих пор – это были более простые работы по демонтажу, более доступные, в менее загрязненных зонах, а демонтаж реакторов – это основная и самая сложна часть работ», – сказал BNS глава ИАЭС Аудрюс Каменас.