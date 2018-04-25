ИАЭС будет искать того, кто предложит способ демонтажа реактора за 24 млн евро

Не действующая с 2010 года и снимаемая с эксплуатации Игналинская АЭС (ИАЭС) займется поиском того, кто за предварительную стоимость в 24,2 млн евро предложит способ и спроектирует демонтаж двух действовавших на станции атомных реакторов.
Ректоры советского типа РБМК, бывшие на момент установки в начале восьмидесятых годов самыми мощными в мире, пока еще никто не демонтировал, поэтому для Литвы это особый проект.
«Это основной проект демонтажа реакторов. То, что происходило до сих пор – это были более простые работы по демонтажу, более доступные, в менее загрязненных зонах, а демонтаж реакторов – это основная и самая сложна часть работ», – сказал BNS глава ИАЭС Аудрюс Каменас.
На этой неделе ИАЭС объявила о будущем конкурсе проектировщиков и консультантов – его планируется объявить 19 декабря. Победитель конкурса до середины 2023 года должен будет подготовить концепцию демонтажа оборудования первого и второго реакторов. С целью привлечения лучших экспертов и международных компаний, обладающих большим опытом, осенью прошлого года состоялись встречи представителей ИАЭС и 46 компаний Испании, Франции, Великобритании, Украины, Германии, Бельгии, Италии, России, Японии, Швеции, Латвии и Литвы.
Демонтаж первого реактора планируется начать в 2027 году, а второго – в 2029 году. Для этих работ ИАЭС объявит отдельный конкурс.
На ИАЭС были реализованы два крупных проекта закрытия – было построено хранилище отработанного ядерного топлива на 190 млн евро и хранилище твердых радиоактивных отходов, стоившее 123 млн евро. Их строил и оборудовал консорциум компаний германских компаний Nukem Technologies и GNS. В ближайшее время ИЭАС должна объявить и конкурс строительства и оборудования поверхностного хранилища отходов предварительной стоимостью 100 млн евро.
В данный момент демонтировано около трети – всего 50 тыс. тонн оборудования и конструкций ИАЭС.
Литва взяла на себя обязательство по закрытию Игналинской АЭС при вступлении в ЕС. Электростанция была окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по закрытию должны продлиться до 2038 года.
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