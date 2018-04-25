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Урсула фон дер Ляйен: ЕС должен выучить язык силы

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Будущий президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо выучить «язык силы» для утверждения европейцев в мире. Об этом она сказала в ходе выступление в фонде имени Конрада Аденауэра в Берлине.

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС необходимо наращивать силу в политике безопасности, где ранее Европа полагалась на других. Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо более целенаправленно использовать имеющиеся силы в собственных интересах.

«В США придумали термин «мягкая сила», предполагающий, что политическое влияние может вырасти под воздействием силы притяжения культуры. Но это только половина правды. Потому что одной мягкой силы сегодня уже недостаточно, если мы, европейцы, хотим утвердиться в мире», — сказала глава Еврокомиссии, подчеркнув, что Европа также должна «выучить язык власти».

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Накануне будущая глава Еврокомиссии поручила комиссару от Венгрии задания по Украине, подчеркнув, что что венгерский комиссар должен продвигать твердую приверженность Евросоюза территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК. Нового состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен вступит в должность на месяц позже.

korrespondent.net

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