Идеальный возраст работника

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Более половины жителей Литвы хотели бы работать с коллегами, средний возраст которых меньше 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба Swedbank на основании исследований.

Предпочтительный средний возраст команды – 35 лет. Этот вариант ответа выбрал каждый второй житель страны, принявший участие в опросе.

Руководитель Центра карьеры Swedbank Лина Жемайтите-Киркман заявила, что это подтверждает сложившийся стереотип об идеальном возрасте на рынке труда. Однако у более разноплановой команды есть свои преимущества.