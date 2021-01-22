Таможня в период пандемии

Подводя итоги минувшего года, Таможенный департамент Литвы отмечает, что из-за карантинных ограничений значительно сократилось количество нарушителей режима пограничных пунктов пропуска, число угонов автомобилей, лиц, вернувшихся из-за границы, и иностранцев, не допущенных в Литву.
По данным Таможенного департамента Литвы, в прошлом году отмечалась активизация контрабанды сигарет, сообщает BNS. «Такого напряженного времени не помнят даже старожилы литовской таможни. Несмотря на пандемию и особо сложные условия работы, должностные лица в 2020 году столкнулись с небывалым ростом потоков контрабандных сигарет»,– говорится в сообщении. В нем также отмечается, что количество нелегальных сигарет, задержанных в прошлом году, было рекордным в истории литовской таможни – 16,6 млн пачек. Их стоимость – почти 60 млн евро. Это в два раза больше, чем прежний рекорд 2019 года, когда было задержано 8,2 млн пачек сигарет.
Таможенники обращают внимание на то, что поток контрабандных сигарет практически остановился после состоявшихся в начале августа президентских выборов в Беларуси. Однако в конце этого же месяца возобновился. Последовательно растет количество белорусских сигарет в общем контрабандном потоке. В прошлом году почти все задержанные нелегальные сигареты (93%) были произведены в Беларуси. Между тем в 2019 году белорусские сигареты составляли 85% контрабанды этих товаров (в 2018 году — 61%). «В 2020-м стала ярче и другая тенденция последних лет: укрупнение контрабандных грузов», – говорится в сообщении таможни.
В прошлом году контрабанда сигарет была обнаружена забетонированной в блоках для фундамента, перевозимых по железной дороге, в строительных цементных блоках и в различных грузах древесины, а также в жидких удобрениях, цистернах с растительным маслом, в бобинах алюминиевой фольги, в грузе угольных фильтров или в мешках с древесным углем, в грузах поролона, стекловаты, в пластиковых трубах, в торфе, мебели и прочих грузах.
В прошлом году увеличилось количество незаконного алкоголя, изъятого таможенниками: 5 064 литра, годом ранее — 1 875 литров.
В 2020 г. пограничниками задержаны 124 нарушителя государственной границы, в 2019 — 121. Правда, в прошлом году попыток пересечения границы было меньше, в 2020 году было выявлено 80 случаев, в 2019-м — 101.
Ограничения на пересечение границы, введенные во время пандемии, почти наполовину сократили количество нарушителей режима пограничных пунктов пропуска, с 769 в 2019 году до 395 в прошлом.
Сократилось и количество зафиксированных угнанных автомобилей: в позапрошлом году было изъято 59 таких автомобилей, а в прошлом — 136.
Из-за карантинных ограничений и сокращения пассажиропотока на 24,5 процента количество иностранцев, которым было отказано во въезде по разным причинам, уменьшилось. В 2020 г. 4593 иностранным гражданам не разрешили въезд в Литву, в 2019 году — 6 086.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ