Таможня в период пандемии

В прошлом году контрабанда сигарет была обнаружена забетонированной в блоках для фундамента, перевозимых по железной дороге, в строительных цементных блоках и в различных грузах древесины, а также в жидких удобрениях, цистернах с растительным маслом, в бобинах алюминиевой фольги, в грузе угольных фильтров или в мешках с древесным углем, в грузах поролона, стекловаты, в пластиковых трубах, в торфе, мебели и прочих грузах.

В прошлом году увеличилось количество незаконного алкоголя, изъятого таможенниками: 5 064 литра, годом ранее — 1 875 литров.

В 2020 г. пограничниками задержаны 124 нарушителя государственной границы, в 2019 — 121. Правда, в прошлом году попыток пересечения границы было меньше, в 2020 году было выявлено 80 случаев, в 2019-м — 101.

Ограничения на пересечение границы, введенные во время пандемии, почти наполовину сократили количество нарушителей режима пограничных пунктов пропуска, с 769 в 2019 году до 395 в прошлом.

Сократилось и количество зафиксированных угнанных автомобилей: в позапрошлом году было изъято 59 таких автомобилей, а в прошлом — 136.

Из-за карантинных ограничений и сокращения пассажиропотока на 24,5 процента количество иностранцев, которым было отказано во въезде по разным причинам, уменьшилось. В 2020 г. 4593 иностранным гражданам не разрешили въезд в Литву, в 2019 году — 6 086.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ