Внешнеполитические задачи Литвы на 2021 год

Было принято решение подготовить долгосрочную стратегию, определяющую отношения с Беларусью, с включением политической, экономической, культурной, исторической составляющей и аспектов безопасности. Участники заседания единодушно подчеркнули, что Белорусская АЭС представляет угрозу для национальной безопасности, здоровья населения и окружающей среды, поэтому противодействие этой угрозе остается одной из важнейших задач внешней и энергетической политики. Стороны договорились консолидировать все дипломатические усилия, чтобы добиться эффективного выполнения решений Европейского совета и предотвратить поступление электроэнергии, выработанной на небезопасных атомных электростанциях третьих стран, на рынок ЕС.

Большое внимание во время обсуждения вопросов повестки дня ЕС было уделено мерам Евросоюза по борьбе с распространением коронавируса и обеспечению прозрачности системы распределения вакцин странам-членам. Стороны также договорились искать возможности, чтобы помочь странам «Восточного партнерства» получить вакцины от коронавируса.

Во время обсуждения политики «Восточного партнерства» участники заседания договорились активно готовиться к предстоящему саммиту «Восточного партнерства» в 2021 году, усилить оказываемую Литвой поддержку Украине, Молдове и Грузии в их стремлении к евроатлантической интеграции, а также вернуться к региональным инициативам с учетом общей истории и наследия Великого Княжества Литовского.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ