Внешнеполитические задачи Литвы на 2021 год

Президент Литвы Гитанас Науседа провел заседание Координационного совета по внешней политике, на котором обсуждались важнейшие внешнеполитические приоритеты и задачи Литвы на 2021 год.
«Мы – страна, которая защищает демократические ценности, права и свободы человека, суверенитет и территориальную целостность государств, мы решительно поддерживаем евроатлантические стремления восточных партнеров. Реализация внешнеполитических приоритетов требует скоординированных и последовательных действий всех ведомств, работающих в сфере внешней политики», – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что внешнеполитические приоритеты Литвы остаются неизменными: обеспечение национальной безопасности в рамках НАТО, активное участие в программе ЕС «Восточное партнерство», противодействие угрозам со стороны Белорусской АЭС на уровне Европейского союза.
Было принято решение подготовить долгосрочную стратегию, определяющую отношения с Беларусью, с включением политической, экономической, культурной, исторической составляющей и аспектов безопасности. Участники заседания единодушно подчеркнули, что Белорусская АЭС представляет угрозу для национальной безопасности, здоровья населения и окружающей среды, поэтому противодействие этой угрозе остается одной из важнейших задач внешней и энергетической политики. Стороны договорились консолидировать все дипломатические усилия, чтобы добиться эффективного выполнения решений Европейского совета и предотвратить поступление электроэнергии, выработанной на небезопасных атомных электростанциях третьих стран, на рынок ЕС.
Большое внимание во время обсуждения вопросов повестки дня ЕС было уделено мерам Евросоюза по борьбе с распространением коронавируса и обеспечению прозрачности системы распределения вакцин странам-членам. Стороны также договорились искать возможности, чтобы помочь странам «Восточного партнерства» получить вакцины от коронавируса.
Во время обсуждения политики «Восточного партнерства» участники заседания договорились активно готовиться к предстоящему саммиту «Восточного партнерства» в 2021 году, усилить оказываемую Литвой поддержку Украине, Молдове и Грузии в их стремлении к евроатлантической интеграции, а также вернуться к региональным инициативам с учетом общей истории и наследия Великого Княжества Литовского.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ