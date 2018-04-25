Идея Г. Науседы назначить латыша координатором синхронизации поддержки не получила

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Еврокомиссия (ЕК) и страны Балтии отклонили предложение литовского президента Гитанаса Науседы назначить координатором Евросоюза (ЕС) по синхронизации энергосетей стран Балтии с Западом бывшего еврокомиссара по энергетике Андриса Пиебалгса.

Источники в ЕС сказал BNS, что поскольку проект синхронизации реализуется в соответствии с планом, ни ЕК, ни страны Балтии не сочли, что нужен координатор проекта, и не предприняли действия для его назначения.

«Эта идея была внесена и в ЕК. Однако, ни Латвия, ни Эстония, ни Литва дальше этот вопрос не решали (…) Синхронизация энергосетей стран Балтии с сетями континентальной Европы и их отделение от (сетей) России и Беларуси идет полным ходом, как намечено. Поэтому ни ЕК, ни страны Балтии не сочли, что координатор проекта нужен», – информировал BNS источник в ЕС

По информации источника, Литва не обсуждала идею назначить координатора с новым еврокомиссаром по энергетике, бывшей министром экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.