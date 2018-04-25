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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Идея Г. Науседы назначить латыша координатором синхронизации поддержки не получила

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Еврокомиссия (ЕК) и страны Балтии отклонили предложение литовского президента Гитанаса Науседы назначить координатором Евросоюза (ЕС) по синхронизации энергосетей стран Балтии с Западом бывшего еврокомиссара по энергетике Андриса Пиебалгса.

Источники в ЕС сказал BNS, что поскольку проект синхронизации реализуется в соответствии с планом, ни ЕК, ни страны Балтии не сочли, что нужен координатор проекта, и не предприняли действия для его назначения.

«Эта идея была внесена и в ЕК. Однако, ни Латвия, ни Эстония, ни Литва дальше этот вопрос не решали (…) Синхронизация энергосетей стран Балтии с сетями континентальной Европы и их отделение от (сетей) России и Беларуси идет полным ходом, как намечено. Поэтому ни ЕК, ни страны Балтии не сочли, что координатор проекта нужен», – информировал BNS источник в ЕС

По информации источника, Литва не обсуждала идею назначить координатора с новым еврокомиссаром по энергетике, бывшей министром экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.

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Источник говорил на условиях анонимности из-за щепетильности вопроса.

Президентское ведомство отказалось подробнее прокомментировать результаты инициативы Г. Науседы, однако отметило, что нынешняя ситуация позволяет ожидать должного координирования.

В ответах для BNS президентское ведомство указало, что назначение К. Симсон ответственным за энергетику членом ЕК позволяет надеяться, что все участники проекта получат необходимую помощь и будет обеспечено надлежащее координирование, чтобы ускорить реализацию проекта.

На мероприятии в Брюсселе Г. Науседа предложил назначить координатором А. Пиебалгса. Президент сказал, что обсудил эту инициативу на встречах с главами структур ЕС. А. Пиебалгс работал еврокомиссаром с 2004 до 2010 года.

В ноябре Г. Науседа на конференции призвал ускорить работы по синхронизации. Он предложил принять правовые акты, которые позволили бы ускорить различные формальности, а осуществлять постоянный надзор за координированием проекта предложил правительственной комиссии во главе с премьером.

В этом месяце кабмин Литвы утвердил предложение Министерства энергетики учредить специальную комиссию по координированию проекта синхронизации.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что работы идут по плану.

Правительство информировало BNS, что сформировать спецкомиссию намечается в «ближайшее время», а возглавить её должен премьер.

Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчерской в Москве, а также от российских энергосетей. До 2025 года они планируют синхронизировать сети с сетями материковой Европы.

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