Коронавирус в Европе. Эпидемия началась в Италии

Въезд в эти города в провинциях Венето и Ломбардия, а также выезд, возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит «уголовно-правовое преследование». Все общественные заведения закрыты и мало кто рискует выйти на улицу.

Власти по всей северной Италии закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю, а также запретили массовые мероприятия, включая знаменитый Венецианский карнавал. Закрыты рестораны, многие компании разрешили своим сотрудникам работать на дому.

«Мы больше не пожимаем друг другу руку и не целуемся при приветствии и прощании. И это довольно-таки невежливо для итальянцев», — шутит в интервью DW Марко, житель маленького городка Виттадоне возле «красной зоны» в Ломбардии.

Итальянские власти опасаются, что вирус уже вырвался за пределы изолированных очагов в Ломбардии и Венето, что затрудняет борьбу с его распространением.

Многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Их запускают группами, чтобы избежать давки. В крупных городах на севере Италии уже распроданы респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук.

Власти все еще не выявили «нулевого пациента» в Италии. Медики предполагают, что это 38-летний житель городка Кодоньо, который несколько недель назад заразил коронавирусом целый ряд пациентов в больнице, куда он пришел, жалуясь на симптомы гриппа. Но он не был в Китае. Сейчас идут поиски всех, кто с ним мог контактировать.

Сотрудник ныне закрытой больницы в этом городке сказал изданию ANSA о хаосе, который воцарился из-за карантина, поскольку «никто не знает, что делать дальше и как справляться с чрезвычайной ситуацией».

Резкое распространение эпидемии коронавируса в Европе вызвало распродажу акций. Европейские фондовые индексы потеряли 3,5-4 процента, итальянские — все пять. Инвесторы выбирали защитные активы — американские гособлигации и золото, чьи котировки подошли к уровню 1,7 тысячи за унцию.

Премьер заявил, что коронавирус с большой вероятностью может принести негативные последствия для экономики, но более точных прогнозов он пока не дает.

Туризм, который приносит до 13 процентов ВВП Италии, уже несет потери. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure упал на 5,61 процента. Это самое сильное падение с июня 2016 года. Акции EasyJet PLC упали на 14 процента, Ryanair — на 11 процента, а Air France-KLM — на 9,5 процента.

Аналитики предупредили, что из-за вспышки коронавируса в промышленных районах страны экономика Италии может оказаться под угрозой рецессии.

На фоне вспышки коронавируса в Италии федеральное правительство Германии прогнозирует вероятное осложнение ситуации и рост числа заболевших в ФРГ.

Как отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, до сих пор зафиксированы всего 16 случаев заболевания, контактировавших с передатчиками вируса лиц еще возможно выявить.

Однако, в случае, если число инфицированных возрастет, ситуация перейдет в «следующую фазу», когда основной акцент надо будет делать на лечение и на предоставление необходимых инструкций населению.

Вспышка нового коронавируса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом он призвал «делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии». По определению ВОЗ, пандемия — это неконтролируемое распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Коронавирус: на Канарах изолировали отель с тысячей туристов

В Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе (Канары) из-за туриста из Италии, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает местное издание Diario de Avisos во вторник, 25 февраля.

Отмечается, что постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге Тенерифе запрещено покидать территорию отеля. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в гостинице с супругой на протяжении недели. Сейчас он помещен в университетскую больницу Nuestra Señora de Candelaria.