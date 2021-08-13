“Икра заморская…”

Баклажаны промыть, высушить, нарезать кубиком, лук очистить и мелко порубить, перемешать с баклажанами, посолить, поперчить и выложить на половину противня. Затем очистить и порезать тыкву, яблоки, измельчить чеснок. Смешать овощи, посолить и поперчить по вкусу и отправить на вторую половину противня. Сбрызнуть ингредиенты растительным маслом (100 мл) и поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. Далее перемешать овощи, добавить оставшееся масло и вернуть противень в духовку — запекать еще около пятнадцати минут.

Готовое блюдо закатать в банки или употребить в горячем виде как овощную закуску или гарнир. При желании баклажанную икру можно дополнить свежей зеленью.

Кабачковая икра с яблоками

Кабачки 1,5 кг, помидоры 3 шт., яблоки 2 шт., лук 2 шт., морковь 2 шт., чеснок 3 зубчика, томатная паста 3 ст. л., зелень петрушки 1 пучок, растительное масло 3 ст. л., уксус 1/2 ч. л., перец, соль.

Кабачки, яблоки, морковь, лук и чеснок очистить, произвольно нарезать и пропустить через мясорубку. Помидоры обдать кипятком и снять кожицу, измельчить их и смешать с томатной пастой, а затем отправить к остальным овощам, пропущенным через мясорубку.

Далее в глубокую жаропрочную емкость влить масло, отправить туда овощную смесь, посолить и поперчить, готовить около часа на среднем огне, регулярно помешивая. Затем добавить мелко рубленную зелень, еще раз перемешать и тушить еще тридцать минут — за три минуты до готовности влить в смесь уксус и снять сковороду с огня. Готовую икру необходимо пробить в блендере и закрутить в банки.

Свекольная икра

Свекла 0,5 кг, лук 2 шт., морковь 400 г, чеснок 4 зубчика, сахар 1 ч. л., растительное масло 150 мл, перец, соль.

Чеснок и лук очистить, мелко нарезать и отправить в сковороду с добавлением растительного масла. Когда овощи приобретут золотистый оттенок, отправить к ним очищенную морковь (ее можно порезать или натереть на терке), влить немного воды и тушить до готовности. Затем добавить к овощам отваренную и натертую свеклу, сахар, соль, перец и тушить около 15 минут. Готовую икру можно пробить в блендере до однородной массы и закрыть в банки (либо употребить в свежем виде сразу после приготовления).

Луковая икра

Лук 5 шт., петрушка 1 пучок, растительное масло 50 мл, соевый соус 1/2 ст. л., бальзамический уксус 1 ст. л., сахар 1 ч. л., перец, соль.

Лук очистить и нарезать кубиками, отправить на разогретую сковороду с добавлением растительного масла и обжаривать около 3 минут, затем убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить еще 7-10 минут. Далее добавить соевый соус, бальзамический уксус, сахар, соль и перец, перемешать и готовить еще несколько минут. Готовое блюдо снять с огня и подавать в горячем или холодном виде с измельченной зеленью. Также при желании к луковой икре можно подать рубленые грецкие орехи.*