Экспертное мнение — инфекция не выбирает

«Основная часть зараженных, более 50 процентов, это молодые люди от 20 до 40 лет. Каждый заболевший человек обладает немалым количеством контактных лиц», – заявила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене. По данным центра, на минувшей неделе большинство случаев заражения –ввезенные из Соединенного Королевства, сообщает BNS.

Д. Размувене сказала, что есть заразившиеся среди медиков, несколько сотен из них находятся на карантине по причине контактов с коллегами.

По ее словам, лечебные учреждения сейчас организуют работу в группах, чтобы в случае заражения и необходимости изоляции медиков они могли заменить коллег. Она признала, что в связи с этим есть сложности для лечебных учреждений, но работа больниц пока не останавливается.

Эксперт также подчеркнула, что жители должны носить медицинские или самодельные тканевые маски, чтобы люди, сами того не зная, не распространяли этот вирус.

На минувшей неделе коронавирус установили у работника Центра общественного здравоохранения, дежурившего в аэропорту. Об этом сообщил Минздрав Литвы.

Специалист был изолирован, ему оказывают необходимую помощь. Работавшие с ним коллеги находятся на карантине. Это значит, что работников НЦОЗ стало меньше. По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, этот факт только подтверждает, что инфекция не выбирает, врач, медсестра или специалист – вирус опасен для всех. Поэтому беречь себя должны все.

«Специалисты Центра общественного здравоохранения, знания и руки которых сейчас на вес золота, – это люди, которые провели огромную работу в аэропортах. Они вместе с врачами работают на передовой ради нас в этой сложной ситуации. Это вместе с тем очень важный сигнал – каждый должен сделать все, чтобы защитить себя и других. Еще раз прошу всех сплотиться. Не надо повторять ошибки других стран, уносящие человеческие жизни», – сказал Верига.

Ищут волонтеров, которые могут помочь НЦОЗ в повседневной работе. За помощью обратились в университеты, коллегии, которые готовят специалистов. Минздрав призывает людей соблюдать указания врачей и учреждений, т.е. максимально избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать расстояние, особое внимание уделять гигиене рук, поверхностей и т.д. Если у вас появились симптомы, то звоните в скорую, сами ни в коем случае не покидайте дом.

Информация «ЛК», BNS