default image
Коронавирус молодеет

Подробнее...
default image
ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, на простой - около 1 тыс. человек

Подробнее...
default image
Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

Подробнее...
default image
Совбез ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

Подробнее...
default image
А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд на программы борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Глава Oro navigacija: второй квартал будет худшим в истории

Подробнее...
default image
А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Подробнее...
default image
Заболеют две трети. Почему Швеция без карантина

Подробнее...
default image
"Возьмите моих детей": из-за карантина страдают дети из семей соцриска и пенсионеры

Подробнее...
default image
В Европе отказываются считать коронавирус страховым случаем

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Подробнее...
default image
Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

Подробнее...
default image
США закупили материалы медицинского назначения из России

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

Подробнее...
default image
Очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось – СОГГЛ

Подробнее...
default image
В Украине уже почти 900 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса

Подробнее...
Деньги,Сеньорам

«Содра» обещает своевременно выплачивать пенсии

Фото из открытых источников

В марте Фонд социального страхования («Содра») выплатил все пенсии жителям без задержки. Сейчас представляют график выплат на апрель и информируют тех, кто получает пенсии на дому.

Получателей пенсии на дому просят по телефону 1883 подать заявку о переводе пенсии на банковский счет. «Содра» отметила, что в последнее время количество таких заявок выросло. Подобную заявку можно зарегистрировать и по интернету на личной странице пользователя на сайте www.sodra.lt/gyventojui. Напомним, что пенсию «Содра» может переводить только на счет, открытый на имя получателя. Если заявка поступит в марте, деньги на счет переведут в апреле, если в апреле – то только в мае.

Если человек все же решит принять деньги дома, то его перед получением пенсии призывают надеть защитную маску и перчатки. Всех получателей пенсий на дому призывают изменить способ получения денег. «В марте все выплаты «Содра» перевела своевременно. В апреле деньги тоже будут переводить по установленному графику. Получателей пенсий на дому просим ради их же безопасности подать заявку на перевод средств на банковский счет», – сказала заместитель директора «Содры» Виолета Латвене.

На данный момент пенсии на дому в Литве получают 200 000 пенсионеров, для которых новый вирус очень опасен. Курьеры и почтальоны, доставляющие пенсии на дом, располагают всеми возможными средствами защиты. Получателей пенсий также просят надевать защитные маски и перчатки, для подписи использовать свою авторучку.

Пенсии за апрель большая часть пенсионеров получит до Пасхи, т.е. до 11 апреля. Тем пенсионерам, которым пенсию назначили после февраля 2012 года, получат пенсии 20–21 апреля. Пенсии на дом будут приносить с 8 по 26 апреля. Из-за эпидемиологической ситуации некоторым жителям могут принести пенсии на дом не в обычное время, а в другой день.

Информация «ЛК»

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600