Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума

Инфляция в еврозоне в ноябре взлетела до самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Евростата.

Рост потребительских цен в 19 странах, где используется евро, ускорился до 4,9% в ноябре, по сравнению с 4,1% месяцем ранее, что является самым высоким уровнем за 25 лет с момента расчета этого показателя. В настоящее время инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель Европейского центрального банка в размере 2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя, в ноябре также увеличились на 2,6%, что значительно превысило ожидания в 2,3%.