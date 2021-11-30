В РФ ответили НАТО по ситуации у границ Украины

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Россия не провоцирует эскалацию ситуации в Украине, заявляют в МИД РФ в ответ на сообщение НАТО.

«Действия России носят сугубо оборонительный характер. В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 30 ноября.

В Москве утверждают, что именно НАТО «испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны».

В МИД РФ также отвергают претензии по военному присутствию в Крыму, поскольку полуостров «является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал необъяснимым и неоправданным наращивание российской военной мощи возле границы с Украиной, и призвал РФ «снизить напряженность».