Штамм Омикрон обнаружили в 20 странах

Новый штамм коронавируса Омикрон обнаружили в около 20 странах и регионах, сообщает CNN.

Так, только за сутки первые случаи Омикрона были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии, на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Также случаи нового штамма ранее обнаружили в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции, Великобритании.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения признала угрозой новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР.