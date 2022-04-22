Информация для клиентов банка SEB

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SEB bankas прекратит обслуживание платежей в/из России и Беларусь в любой валюте, свидетельствует информация, опубликованная банком.

«Это решение было принято потому, что нынешняя сложная бизнес-среда сделала любые сделки с этими странами особенно рискованными. Кроме того, санкции в отношении России и Беларуси, в том числе многих ее граждан и предприятий, усиливаются», — объясняют представители банка.

Банк сообщает, что входящие и исходящие платежи из России и Беларуси будут возможны до 14 мая 2022 года (включительно). Регулярные платежи прекращаются автоматически.

После 14 мая SEB bankas будет осуществлять платежи в Россию и Беларусь только в том случае, если они будут необходимы для выполнения важнейших государственных функций, в гуманитарных целях или для выплаты пенсий.

Как уже сообщалось, Swedbank также принял решение не обеспечивать платежи в/из России и Беларуси.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ