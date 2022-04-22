Печальные прогнозы

Фото BNS/ Ирмантаса Гялунаса

Советник президента Литвы Кястутис Будрис говорит, что война России в Украине будет продолжаться еще долго, потому что украинцы не согласятся на уступки Москве.

«Эта война будет продолжаться долго. Я не вижу одобрения со стороны украинского народа к соглашению, кроме как к полному уходу России из Украины, тем более после всех раскрытых и еще будущих преступлений», — заявил советник главы страны по вопросам безопасности в интервью телепередачи «Тема дня» национального телеканала LRT.

«Я не верю, что в нынешних условиях возможно мирное соглашение, которое отвечало бы требованиям России», — добавил он.

По словам К. Будриса, война в Украине примет новые формы и будет иметь новые этапы, «многие из которых нас, конечно, шокируют».

«Но она не закончится, и мы должны готовиться к этому, готовить себя и наши государства, чтобы наша поддержка длилась дольше», — сказал он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ