Ядерный или безъядерный статус 

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Рассуждения России о размещении ядерного оружия в Калининградской области «кажутся довольно странными», поскольку оно «всегда находилось в Калининградской области», говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Там у них имеется ядерное оружие, носители, склады. Это хорошо известно международному сообществу, странам региона. Это мера запугивания», – сказал министр BNS.

«Нынешние угрозы России выглядят довольно странно, когда мы знаем, что даже без учета текущей ситуации с безопасностью они держат это оружие в 100 километрах от литовской границы», – добавил он.

«Ядерное оружие всегда находилось в Калининградской области», – говорит А. Анушаускас.

Новые угрозы

Новые угрозы со стороны России вызваны обсуждением в Швеции и Финляндии возможности вступления в НАТО в условиях продолжающегося военного вторжения Москвы в Украину.

Новостное агентство Reuters процитировало слова бывшего премьер-министра России, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Москва откажется от своего обязательства не размещать ядерное оружие в регионе Балтийского моря после того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не может – баланс должен быть восстановлен», – написал Д. Медведев в своем Telegram-канале. До сих пор Россия, обратил он внимание, на такие меры идти не собиралась.

Литовский премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что Калининградская область и так «является очень милитаризованной зоной уже очень много лет».

«В том, что Россия угрожает, – ничего нового», – сказала премьер журналистам.

«Нет эффективных инструментов»

По словам премьера И. Шимоните, вступление Швеции и Финляндии в НАТО значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря.

Она назвала эту возможность game changer («изменение игры») – это английский термин, обозначающий значительное изменение ситуации.

«Мне кажется, нам нужно открыть карту, посмотреть на Балтийское море и понять, насколько важно, что практически все страны вокруг Балтийского моря становятся членами одного оборонного альянса», – сказала она.

Между тем министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что российские угрозы пока носят абстрактный характер.

«Пока неясно, какими будут новые силы: будут ли расширены существующие или произойдут изменения», – сказал он.

Однако глава литовского дипломатического ведомства подчеркнул, что у России нет «эффективных инструментов» для ответа на возможное присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу.

«Относительно того, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, у России нет для этого эффективных инструментов», – сказал министр.

По словам Г. Ландсбергиса, у России всегда будут объяснения своим действиям, какими бы они ни были. Он подчеркнул, что к таким заявлениям «нужно относиться серьезно».

Глава МИД считает, такая российская риторика лишь еще раз доказывает необходимость пересмотра и обновления «Стратегии обороны Балтийского региона» НАТО с учетом фактора «Сувалкского коридора».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ