Инфраструктура рынка труда

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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В Литве количество вакантных рабочих мест меньше, чем в среднем по Евросоюзу, сообщает европейское статистическое агентство Eurostat, анализируя данные за первый квартал текущего года.

В республике уровень свободных рабочих мест составил 1,5%. При этом по сравнению с тем же периодом в 2018 году Eurostat зафиксировал падение на 0,1 процентного пункта. В Латвии в первом квартале года их количество было 3%, в Эстонии — 1,9%.

В среднем по Евросоюзу число свободных рабочих мест составило 2,4%. В течение прошлого года этот показатель постепенно увеличивался. Наибольший уровень вакантных мест был зафиксирован в Чехии — 6,4%, наименьший в Греции — 0,6%.

Барометр возможностей

Служба занятости при Министерстве социальной защиты и труда публикует список самых востребованных профессий в республике. В нем учитываются 155 профессий, не только указано, каких специалистов в Литве больше всего не хватает, но и обобщена ситуация по конкретным регионам. В этом году рядом с профессией указана и зарплата. Однако надо иметь в виду, что дается средняя зарплата, а это значит, что в некоторых регионах на такой оклад можно не рассчитывать. К примеру, зарплата бухгалтера 741 евро «на бумаге», это значит, что в регионе она может быть меньше, даже на треть.

Согласно исследованию, в нынешнем году увеличился спрос на инженеров. Также востребованными работниками являются специалисты в IT-сфере, особенно специалисты по компьютерным сетям, разработчики программного обеспечения. Отмечается, что в Литве растет спрос на водителей большегрузов, строителей, водителей автобусов и троллейбусов, продавцов магазинов, швей, скорняков, мясников, а также наладчиков и операторов станков по обработке металла.

Служба занятости разделила потребность в работниках и по регионам. Например, в Вильнюсе не хватает инженеров, работников сектора информационных технологий, учителей начальных классов, специалистов по уходу за больными. В Шяуляйском округе не хватает врачей, бухгалтеров, менеджеров по продажам, управляющих бизнесом.

Служба занятости также информирует, что на данный момент сложнее всего найти работу в секторе администрирования и исполнительном секторе, в секторе учета и бухгалтерии, немного вакансий для биологов, ботаников и зоологов, операторов по сбору данных, графических дизайнеров, дизайнеров и декораторов, помощников юристов, секретарей, спортивных тренеров, инструкторов и судей, юристов, управляющих, переводчиков и языковедов, журналистов, охранников, флористов, парикмахеров, косметологов, водителей легковых авто, такси и фургонов.

Тенденции похожи на те, что были в прошлом году. Работников не хватает в большей части сфер экономики. Но проблема в том, что работодатели хотят привлечь квалифицированных работников, а те хотят достойную зарплату. По мнению экспертов, не столько работников не хватает, сколько не хотят платить соответствующие зарплаты, а не хотят платить чаще всего из-за отсутствия возможностей.

Старше возраст – меньше зарплата

Как изменится рынок труда Литвы, не потеряет ли Литва привлекательности для инвесторов в связи с ростом зарплат? К примеру, в секторе ИТ-технологий тенденции для роста зарплат еще есть. Тем более, что реально Литва по зарплатам в Евросоюзе – третья с конца. Значит, труд у нас все равно относительно недорогой, вероятнее всего, что на мировом рынке труда Литва будет конкурентоспособна еще 5–10 лет.

По данным «Содры», очевидно, что в группах 25–34 и 35–44 лет больше людей зарабатывают свыше 1300 евро в месяц («на бумаге»), чем в группах 45–54 и 55–64 лет. По мере роста зарплат часть молодых людей с более высокими зарплатами растет, а часть старшего поколения – сокращается. Такая структура рынка отличается от структуры на Западе.

Как свидетельствует «Содра», в группе 65 лет и старше жители чаще зарабатывают не больше минимума. С одной стороны, это, возможно, потому, что они работают не на полную ставку. С другой стороны, в 1990–2000 гг. успешным бизнесом занималась и большие доходы получала незначительная часть общества, это и отражается в статистике. Кому это не удалось, работают наемными работниками, чувствуют огромную конкуренцию, относительно большая часть этих людей живет в регионах. Реально молодежь не должна жаловаться на зарплаты, может, больше надо думать о квалификации, считают эксперты.

Особенно серьезные проблемы в связи с нехваткой рабочих рук и быстрым ростом зарплаты — в столице Литвы. Поэтому вильнюсские компании нередко покупают услуги или переносят часть своей деятельности в небольшие города, например, Шяуляй и Панявежис. В ходе дискуссии, проведенной школой руководителей Университета управления и экономики ISM, были отмечены новые тенденции на рынке труда: украинцев из Литвы переманивает Германия, а вильнюсские компании ищут дешевую рабочую силу в небольших городах республики.

Что делать сегодня, чтобы найти работу завтра

В период до 2022 года на рынке труда Литвы понадобится около 105 тыс. новых наемных работников, сообщает Центр мониторинга и анализа науки и высшего образования (ЦМАНВО).

Как утверждает центр, 95% новых работников заменят вышедших на пенсию, эмигрировавших и покинувших рынок труда в силу других причин, сообщает BNS.

Глава Отдела анализа политики в области высшего образования и карьеры ЦМАНВО Гинтаутас Якштас отметил, что в течение четырех лет понадобится около 50 тыс. высококвалифицированных работников — врачей, библиотекарей, архивных и музейных специалистов.

За четыре прошедших года в связи с сокращением численности населения число наемных работников выросло на 6%, это обусловлено снижением уровня безработицы, ростом числа иностранцев и повышением уровня занятости людей более старшего поколения.

Г. Якштас говорит, что на рынке труда остаются работники все более старшего возраста, однако с годами их доходы снижаются.

Рынок труда продолжит меняться и дальше. Поэтому сегодня ключевые задачи для специалистов любой сферы – гибкость, способность быстро ориентироваться в новых условиях, подстраиваться под запросы рынка. Вы можете освоить профессию, которая на данный момент считается перспективной, но через 10–15 лет она может стать невостребованной. Так, еще несколько лет назад профессия юриста считалась невероятно престижной. А сейчас на одну вакансию откликаются десятки соискателей, готовых работать за относительно невысокую зарплату. Но при этом есть и другие юристы, имеющие высокие заработки. Разница между ними в первую очередь в уровне компетентности. Из этого следует, что, даже оставаясь в рамках своей профессии, нужно постоянно развиваться, совершенствовать навыки, заниматься самообразованием.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ