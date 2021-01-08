Инфраструктура водоснабжения

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Пандемия скорректировала ситуацию на рынке недвижимости: стали популярными участки, дома, садовые домики на окраинах города.

Учитывая это, муниципальное предприятие водоснабжения Vilniaus vandenys расширяет сети водоснабжения в Вильнюсском округе. По оценке экспертов, стоимость жилья, подключенного к сетям, на 15 проц. выше, и обслуживание его обходится дешевле.

Компания предлагает потребителям комплексное предоставление услуг по подключению к сетям водоснабжения. Оплата за услуги может производиться в рассрочку на пять лет. Заявки на подключение принимаются с 18 января по 5 февраля.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ