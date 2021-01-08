Каунасская арена откроется летом

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Каунасскую спортивную арену, закрытую на реконструкцию, планируется открыть летом, сообщило Каунасское городское самоуправление.

В 2019 году, когда был подписан договор о реконструкции на сумму в 9,3 млн евро, сообщалось, что работы продлятся не более 15 месяцев, открытие планировалось на июнь 2020 года. Позже по причине непредвиденных работ цена выросла до 9,7 млн евро, а срок был продлен на год.

Ранее мэрия сообщала, что после реконструкции Каунасская спортивная арена превратится в многофункциональный центр, где будут проходить концерты, выставки, конференции, конгрессы, а также неформальная деятельность: детские кружки, занятия.

Это здание вместе с другими строениями спортивного комплекса, находящимися на острове Ажуолинас, признано национальной культурной ценностью.

Арена была построена в 1939 году для Европейского чемпионата по баскетболу и была первым объектом такой технической сложности в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ