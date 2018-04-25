Институт ЕС в Вильнюсе призывает привлекать женщин в решение проблем климата

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Эксперты по равным возможностям полов утверждают, что женщины более сознательны в вопросах климатических изменений, поэтому их голос должен быть более заметным в принятии решений в этой сфере.

«Когда принимаются решения, в процессах мы редко видим женщин. Однако женщины не только составляют 50% населения, но и обладают иным, чем мужчины, экологическим следом», – заявила BNS директор действующего в Вильнюсе Европейского института равных возможностей полов (EIGE) Карлин Шил.

По данным EIGE, женщины чаще пользуются общественным транспортом и ходят пешком, склонны сортировать отходы. Между тем, мужественность часто связывается с деятельностью, загрязняющей окружающую среду.

«Было бы прекрасно, если бы женщин больше вовлекали в процессы принятия решений, именно потому, что наше потребление иное, чем у мужчин – об этом свидетельствуют наши исследования», – сказала глава EIGE.