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Институт ЕС в Вильнюсе призывает привлекать женщин в решение проблем климата

Фото BFL/ Paulius Peleckis

Эксперты по равным возможностям полов утверждают, что женщины более сознательны в вопросах климатических изменений, поэтому их голос должен быть более заметным в принятии решений в этой сфере.  

«Когда принимаются решения, в процессах мы редко видим женщин. Однако женщины не только составляют 50% населения, но и обладают иным, чем мужчины, экологическим следом», – заявила BNS директор действующего в Вильнюсе Европейского института равных возможностей полов (EIGE) Карлин Шил. 

По данным EIGE, женщины чаще пользуются общественным транспортом и ходят пешком, склонны сортировать отходы. Между тем, мужественность часто связывается с деятельностью, загрязняющей окружающую среду. 

«Было бы прекрасно, если бы женщин больше вовлекали в процессы принятия решений, именно потому, что наше потребление иное, чем у мужчин – об этом свидетельствуют наши исследования», – сказала глава EIGE.

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По ее словам, в поиске ответов на вопросы климатических изменений следует стараться вовлекать женщин-активисток, политиков, ученых. 

«Тогда у нас будут более качественные дискуссии, ведь мужчины и женщины часто смотрят на вещи с разных перспектив. Это может привести и к разным последствиям»,– отметила она.

В отчете EIGE о ситуации с равенством полов обращается внимание на то, что аспект равенства полов важен и в решении проблем климатических изменений, но в Евросоюзе этому не уделяется достаточного внимания. 

«В сфере потребления есть практики, зависящие от пола, основанные на мужской или женской идентичности. Мужественность часть связывается с деятельностью с большими выбросами углекислого газа, в то время как женская чаще связывается с более заботливым, «зеленым» поведением», – говорится в отчете. 

Одновременно отмечается, что сортирование отходов становится еще одной работой по дому, традиционно ложащейся на плечи женщин, поэтому стиль жизни без отходов повышает давление на женщин и закрепляет стереотип о том, что домашние дела – это женская сфера деятельности. 

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