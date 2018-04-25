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Папа римский назвал фанатов соцсетей мертвыми внутри

Папа римский Франциск заявил, что считает зависимых от соцсетей людей мертвыми внутри. Об этом сообщается на сайте Vatican Media.

Понтифик отметил, что современная молодежь, как и многие взрослые люди, озабочена фиксированием моментов своей жизни. Тенденции гнаться за снимком, чтобы опубликовать его в соцсети лишает людей реальной жизни.

По мнению Папы Франциска, многие люди тратят свою жизнь на поверхностные вещи.  Они думают, что живут, но на самом деле внутри они уже мертвы.

С такой речью понтифик выступил по случаю Всемирного дня молодежи, который католики отмечают во время Великого поста. Франциск назвал зависимых от соцсетей людей «цифровыми нарциссами».

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Отметим, что у папы Франциска есть профиль в Twitter с 27 миллионами подписчиками и аккаунт в Instagram с 6,5 миллионами фолловеров.

korrespondent.net

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