default image
Институт личных помощников

Подробнее...
default image
Парадоксы рынка труда

Подробнее...
default image
Вместо автомобилей - «передвижные дворики»

Подробнее...
default image
«Зеленые» активисты на улицах Вильнюса

Подробнее...
default image
Демонтаж нелегальных гаражных массивов

Подробнее...
default image
Борьба с граффити

Подробнее...
default image
Ложные сообщения

Подробнее...
default image
Контрабандные схемы

Подробнее...
default image
Полиция в удаленном режиме

Подробнее...
default image
Память жертв Холокоста

Подробнее...
default image
«Прачечная» на замке?

Подробнее...
default image
Малышка из Аукштадвариса

Подробнее...
default image
Убытки у компании Oro navigacija

Подробнее...
default image
Современное искусство: «ARTVILNIUS’20»

Подробнее...
default image
Минздрав обновил список государств: исключения для Польши и Эстонии

Подробнее...
default image
Изымается журнал регистрации КГБ

Подробнее...
default image
Каждому педагогу – дотация на отдых

Подробнее...
default image
COVID-19: вторая волна

Подробнее...
default image
Аренда жилья: порядок ужесточается

Подробнее...
default image
Случаи COVID-19 в Литве с июля выросли в 6 раз – представитель НЦОЗ

Подробнее...
default image
Евросоюз одобрил "15-минутные" экспресс-тесты на COVID-19

Подробнее...
default image
Литва выделила 17 тыс. евро на гуманитарную помощь Палестине

Подробнее...
default image
Дания разрешила достроить Северный поток-2

Подробнее...
default image
В США разошлют 150 млн тестов на коронавирус

Подробнее...
default image
Европейские лидеры осуждают попытку убить А. Навального – Г. Науседа

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: помощь ЕК синхронизации – беспрецедентная

Подробнее...
default image
Премьер Польши представил план для Беларуси после Лукашенко

Подробнее...
default image
ЕК выделила Литве на второй этап синхронизации 300 млн евро

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в странах ЕС обостряется

Подробнее...
default image
В Литве подтверждена 94-я смерть от коронавируса– НЦОЗ

Подробнее...
default image
Литовские метеорологи зафиксировали один из самых теплых сентябрей с 1961 года

Подробнее...
default image
Минск решил ввести ответные санкции против ЕС

Подробнее...
default image
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной рецессии из-за пандемии

Подробнее...
default image
Г. Науседа: план санкций для Беларуси утвержден, можно ожидать санкций и от США

Подробнее...
default image
Путин, Макрон и Трамп выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Подробнее...
default image
Р. Пожела: полиция не будет реагировать на курение на балконах в приоритетном порядке

Подробнее...
default image
Рекордное число случаев COVID-19 - за сутки подтверждены 172 случая и одна смерть

Подробнее...
default image
Столтенберг призвал Грузию подготовиться к членству в НАТО

Подробнее...
default image
С. Тихановская благодарит ВУ за идею учредить стипендии для пострадавших белорусов

Подробнее...
default image
В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру

Подробнее...
TOP,Общество,Сеньорам

Институт личных помощников

Фото из открытых источников

Чтобы помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество, в Литве создается институт личных помощников, сообщает BNS.

На минувшей неделе в Сейм внесены поправки к закону «О социальной интеграции людей с ограниченными возможностями».

Представляя проект, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис охарактеризовал его как долгожданный и являющийся «огромным прорывом для людей с ограниченными возможностями, которые смогут на равных участвовать в жизни нашего общества».

Согласно проекту, личный помощник будет помогать человеку с ограниченными возможностями самостоятельно жить и функционировать во всех сферах жизни. Для каждого лица с ограниченными возможностями будет индивидуально определяться его потребность в персональной помощи – будет оцениваться его состояние здоровья, возможность выполнять работу и заниматься деятельностью, которая необходима для самостоятельной жизни.

Решение о том, нужен ли человеку с ограниченными возможностями личный помощник, будут принимать социальные работники. Потребность в личной помощи определяется сроком на один год.

В проекте предусмотрено, что инвалиду придется платить за персональную помощь, но эта плата не должна превышать 20 проц. его личных доходов. «Личная помощь будет предоставляться и бесплатно, если доход человека составляет менее двух сумм государственной поддержки, что в настоящее время составляет около 250 евро», — сказал Л. Кукурайтис.

Законопроект предусматривает, чтобы помощником человека с ограниченными возможностями не могло стать лицо, связанное с ним близкими родственными отношениями.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.