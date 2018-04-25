Парадоксы рынка труда

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Чтобы получить пособие по поиску работы в размере 200 евро, в Службе занятости зарегистрировались около 40 тыс. новых безработных, сообщил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. С другой стороны, приблизительно настолько же уменьшилось количество просителей социальных пособий, информирует BNS.

По утверждению Л. Кукурайтиса, пособие в размере 200 евро побудило регистрироваться даже тех, кто работал «в тени», домохозяек или вернувшихся из эмиграции.

«По нашим подсчетам, таких получателей пособий дополнительно около 40 тысяч», — сообщил на минувшей неделе Л. Кукурайтис.

Он также отметил, что по этой причине стало наполовину меньше получателей социальных пособий.

По словам Л. Кукурайтиса, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация, когда работодатели регистрируют новые рабочие места, но 240 тыс. безработных на них не попадают.

«Порой возникает проблема несоответствия квалификации или налицо определенные злоупотребления: если человек приходит, чтобы получить 200 евро, а у него уже есть другое занятие — таких мы сразу отсеиваем. Если человеку предлагают работу, а он отказывается, мы прекращаем выплату пособия, и он уходит из Службы занятости», — объясняет министр.

Несмотря на растущую экономику, новые рабочие места и улучшающиеся прогнозы, безработица в Литве и дальше увеличивается и, по данным Службы занятости, составляет 14,2%.

Массовые увольнения

Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express увольняют работников, сообщает BNS. Об этом компании сообщили в Службу занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о массовых увольнениях.

Forum Cinemas, которую покупает компания UP Invest эстонского предпринимателя Маргуса Линнамаэ, в начале сентября сообщила службе, что будут уволены 32 работника.

Forum Cinemas OU является крупнейшим оператором кинотеатров в Балтийских странах, которому принадлежат комплексы кинотеатров Coca-Cola Plaza в Таллине, Ekraan – в Тарту и Centrum в Вильянди. У компании есть один кинотеатр в Латвии и пять – в Литве.

Данные Фонда социального страхования Литвы свидетельствуют о том, что в литовском филиале Forum Cinemas сейчас работают 136 работников.

В то же время Lux Express Lithuania, осуществляющая международные автобусные перевозки, сообщила службе об увольнении 23 работников. По данным Фонда соцстраха, сейчас в ней остались работать девять человек.

В сентябре компания сообщила о сокращении международных рейсов по причине падения спроса и введения карантина.

Информация «ЛК», BNS