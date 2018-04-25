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TOP,Виленский Вестник

Вместо автомобилей — «передвижные дворики»

Фото vilnius.lt

Муниципалитет Вильнюса представил новинку городской урбанистики – «передвижные дворики», которые станут уникальным элементом пока лишь одного района города — Науяместиса.

Это мобильные платформы, которые позволяют жителям хотя бы на некоторое время отвоевывать автомобильные пространства. Передвижные платформы, построенные на стоянках, можно будет использовать как пространство для отдыха, как игровую площадку для детей, а также как чат-комнату для соседей или стихийное кафе.

Пока представлено три типа «передвижных двориков» разной конструкции, в ближайшее время планируется создание 12 различных вариантов. 

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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