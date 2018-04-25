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«Прачечная» на замке?

Фото www.pixabay.com

После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделения банка Danske Bank Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках, сообщает BNS. 

«Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались», – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте. 

По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов. 

На минувшей неделе авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

По данным литовского центра журналистских расследований Siena, в центре истории находятся так называемые «зеркальные сделки», целью этого способа отмывания денег был вывод больших денежных средств из России. Суть схемы – конвертация рублей в доллары или евро с использованием, возможно, фиктивной торговли акциями.

По сообщению банка JPMorgan Chase, американские службы в 2017 году обратили внимание на платежи компании Yellowstone Import, которые осуществлялись через счет компании в литовском филиале Danske Bank в июне-августе 2011 года на сумму в 63,39 млн долларов США. Они переводились зарегистрированной на Кипре компании Giortalo Investments Limited. Также отмечается, что в сентябре-декабре 2011 года Yellowstone Import произвела четыре платежа компании MDM Investments Limited, связанной с российским банком MDM. Сумма этих операций – 5,5 млн долларов США, сообщает Siena.  

Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывания денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

«Мы пристально следим за всей информацией, связанной с возможным участием литовских финансовых организаций в отмывании денег. В данный момент ответственные ведомства в Дании ведут расследование в отношении Danske Bank, и мы сотрудничаем с коллегами из Дании, стремясь к тому, чтобы была учтена вся информация, требующая оценки», – отметил в комментарии BNS Банк Литвы.

Представитель Danske Bank Филипп Волло сообщил, что банк признает, что слишком поздно отреагировал на масштаб этой проблемы и необходимость ее решения. 

Между тем он подчеркнул, что сейчас Danske Bank находится в иной ситуации, чем в 2007-2015 годах, поскольку повышен контроль за передвижением средств и сделаны инвестиции в информационные системы.

Информация «ЛК», BNS 

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